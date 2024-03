APPLE LIQUIDAZIONE shock: iPhone 14 SVENDUTO per 24h su Ebay

Anche tu hai sempre desiderato di avere un iPhone a pochissimo e dal colore graphite? Oggi è il tuo giorno fortunato. Perché potrai portarti a casa questo iPhone 13 Pro Max a soli 918€, invece di 1016,40€. Corri adesso su Amazon, prima che termini.

Non dovresti farti scappare questa occasione folle di Apple, una vera bomba per gli amanti del mondo tech! Potrai portartelo a casa con tanto di sconto dell’11%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Apple iPhone 14, da 128GB

Pensa che oggi e solo oggi questo iPhone sarà scontato dell’11%, mai visto prima di oggi ad una cifra così ridicola. Dal colore nero, perfetto per ogni momento e anche per ogni tipo di esigenza.

Apple iPhone 14 è uno smartphone iOS con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo. Dispone di un grande display da 6.1 pollici e di una risoluzione da 2532×1170 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione.

Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 14 sono innumerevoli e al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Fotocamera da 12 megapixel. Lo spessore di 7.8mm è veramente contenuto e rende questo Apple iPhone 14 ancora più spettacolare.

Corri adesso su Ebay per avere questo iPhone incredibile con tanto di sconto dell’11%. Ne restano pochissimi pezzi, corri subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.