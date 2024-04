Apple Mac mini 2023 con chip M2 a 170 EURO IN MENO: l'affare è UNICO

È ora di ottimizzare la tua stazione di lavoro con il top di gamma dei mini PC! Parliamo dell’Apple Mac mini 2023 con chip M2, oggi disponibile su Amazon a soli 559 euro con uno sconto bomba del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple Mac mini 2023 con chip M2

L’Apple Mac mini 2023 con chip M2 è un vero e proprio concentrato di potenza, adatto alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Dalle presentazioni più sofisticate ai giochi più immersivi, il nuovissimo chip M2 gestisce tutto in scioltezza con una CPU 8‑core, una GPU 10‑core e fino a 24GB di memoria unificata.

Puoi connettere tutto ciò che vuoi al Mini PC in quanto dispone di due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. E puoi scegliere anche l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci.

Questo modello ha un’archiviazione 100% flash e ti dà spazio in abbondanza per foto, video, documenti e app. E con il chip M2 puoi avere un’unità SSD fino a 2TB così da archiviare qualsiasi tipologia di file.

In più, il chip M2 e macOS Ventura portano su Mac mini funzioni per la privacy e la sicurezza all’avanguardia che includono protezioni integrate contro malware e virus. E con il Secure Enclave di nuova generazione, il tuo sistema e i tuoi dati sono sempre al sicuro.

Oggi l’Apple Mac mini 2023 con chip M2 è disponibile su Amazon a soli 559 euro con uno sconto bomba del 23%. Corri a fare il tuo ordine per risparmiare ben 170 euro!

