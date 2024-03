Apple Mac mini 2023 con chip M2 a 180 EURO IN MENO: l'affare è UNICO

Ottimizza la tua postazione di lavoro con un mini pc che è un vero e proprio concentrato di potenza! Si tratta dell’Apple Mac mini 2023 con chip M2, oggi disponibile su Amazon a soli 549 euro grazie ad uno sconto bomba del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la mega offerta è limitatissima!

Apple Mac mini 2023 con chip M2: tutte le specifiche tecniche

L’Apple Mac mini 2023 con chip M2 è un vero e proprio concentrato di potenza, adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

Dalle presentazioni più sofisticate ai giochi più immersivi, il nuovissimo chip M2 gestisce tutto in scioltezza con una CPU 8‑core, una GPU 10‑core e fino a 24GB di memoria unificata.

Puoi connettere al dispositivo tutto ciò che vuoi grazie a due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. E puoi scegliere anche l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci.

Le app che usi ogni giorno saranno più fluide e veloci che mai, anche Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, Zoom. Inoltre sono a disposizione oltre 15.000 app e plug‑in già ottimizzati per il chip M2. Per finire ti ricordiamo che Mac mini ha un’archiviazione 100% flash e ti dà spazio in abbondanza per foto, video, documenti e app. E con il chip M2 puoi avere un’unità SSD fino a 2TB.

Oggi l’Apple Mac mini 2023 con chip M2 è disponibile su Amazon a soli 549 euro grazie ad uno sconto bomba del 25%. Corri a fare il tuo ordine per risparmiare ben 180 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.