Apple Mac mini 2023 con chip M2 al suo PREZZO MINIMO STORICO

Per potenziare la tua postazione di lavoro al massimo, approfitta subito della mega promozione Amazon sull’Apple Mac mini 2023 con chip M2! Oggi è disponibile al suo prezzo minimo storico di soli 549 euro grazie ad uno sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple Mac mini 2023 con chip M2: tutte le specifiche tecniche

L’Apple Mac mini 2023 con chip M2 è un concentrato di potenza che ti aiuterà ad ottimizzare la tua postazione di lavoro al massimo.

È dotato del nuovissimo chip M2 che, con una CPU 8‑core, una GPU 10‑core e fino a 24GB di memoria unificata, garantisce prestazioni di altissimo livello e rende ogni operazione più fluida e veloce che mai.

La connettività super estesa è un’altra caratteristica di spicco del mini PC che, infatti, possiede due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. Inoltre è possibile scegliere anche l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci.

In più il chip M2 permette di avere un’unità SSD fino a 2TB così da poter archiviare tutto quello che vuoi, che si tratti di foto, video, documenti e app. Per finire, la sicurezza è garantita con macOS Ventura che offre funzioni per la privacy e protezioni integrate contro malware e virus.

Oggi l’Apple Mac mini 2023 con chip M2 è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 549 euro grazie ad uno sconto del 25%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.