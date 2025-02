Apple Mac mini con chip M4: il mini PC più potente sul mercato in offerta top

Ti presentiamo un vero e proprio concentrato di potenza che oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato! Si tratta dell’Apple Mac mini con chip M4, al momento disponibile su Amazon a soli 699 euro con uno sconto conveniente del 4%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e le scorte sono in esaurimento!

Tutte le caratteristiche tecniche dell’Apple Mac mini con chip M4

L’Apple Mac mini con chip M4 è un piccolo concentrato di potenza in grado di ottimizzare la tua postazione di lavoro grazie a specifiche tecniche all’avanguardia.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il potente chip M4 che offre performance spettacolari e super efficienti, così da poter effettuare qualsiasi operazione in maniera più fluida che mai in qualsiasi occasione. In più, sfruttando MacOS, tutte le applicazioni che usi di più funzioneranno in maniera davvero veloce, che si tratti di Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e così via.

Allo stesso tempo questo mini PC funziona in perfetta sintonia con gli altri dispositivi Apple: questo vuol dire che, ad esempio, potrai copiare e incollare qualsiasi cosa da iPhone al Mac, oppure utilizzarlo per inviare messaggi di testo o rispondere alle chiamate FaceTime.

Per finire, il Mac mini in offerta misura appena 12,7 cm per lato quindi risulta essere più compatto che mai tanto da poter essere collocato in qualsiasi angolo nella scrivania.

