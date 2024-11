Apple Mac Mini con chip M4: un concentrato di potenza in offerta speciale

Per ottimizzare al massimo la tua postazione di lavoro o di studio, approfitta della promozione sull’Apple Mac mini Computer desktop con chip M4! Oggi è disponibile su Amazon a soli 904 euro con uno sconto conveniente del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitatissimo!

Apple Mac mini Computer desktop con chip M4: tutte le specifiche tecniche

L’Apple Mac mini Computer desktop con chip M4 è un vero e proprio concentrato di potenza, capace di ottimizzare al massimo la tua postazione di lavoro.

Le sue dimensioni sono super compatte infatti misura appena 12,7 centimetri, quindi può essere comodamente posizionato accanto al monitor o ovunque tu voglia senza il minimo ingombro.

Il suo fiore all’occhiello è il potente chip M4 che ti offre performance spettacolari e rende qualsiasi tipologia di operazione molto più immediata e fluida, che si tratti di lavoro o di divertimento. Inoltre le applicazioni che usi più frequentemente, come Microsoft 365 e Adobe Creative Cloud, funzioneranno sempre a tutta velocità su macOS.

Anche la connettività non è da meno grazie alle numerose porte a disposizione: nello specifico sono disponibili porte Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet sul retro e, per la prima volta, porte USB C e jack per cuffie davanti. Per finire, questo modello funziona in perfetta sintonia con gli altri dispositivi Apple per ottimizzare ancora di più tutte le operazioni.

