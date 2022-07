Apple Mac Mini: finalmente in offerta su Amazon

Una delle novità più grosse di casa Apple degli ultimi tempi è il chip M1 che è stato implementato sui suoi PC portatili e non. Oggi vi parliamo di una fantastica offerta che riguarda il Mac Mini dotato di chip M1 su Amazon. Il suo prezzo adesso è di soli 699,00 €, uno sconto del 15%. Questo piccolo PC fisso può cambiare definitivamente il vostro modo di lavorare. Ha tanta potenza, in una scocca piccola e indiscreta.

Il piccolo Mac con chip M1 in sconto

Il Mac Mini è dotato del nuovo Chip M1 progettato da Apple, per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning in generale. La CPU è un octa‐core con prestazioni fino a 3 volte più veloci rispetto al passato, per prestazioni senza eguali. Anche la GPU è migliorata, per una grafica fino a 6 volte più scattante nelle app e nei giochi. Invece il Neural Engine 16‐core, consente un apprendimento automatico evoluto. Su questo modello troviamo 8GB di memoria unificata, in modo tale da rendere il computer più fluido nelle varie operazioni. L’archiviazione SSD ultraveloce, aiuta ad aprire app e file in un attimo. Questo computer è dotato di un sistema di raffreddamento evoluto, che consente al dispositivo di non raggiungere mai temperature alte anche sotto sforzo. Il Mac Mini è dotato di Wi-Fi 6 di nuova generazione, per connessioni ancora più rapide. Inoltre ci sono due porte Thunderbolt / USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB‐A, e Gigabit Ethernet.

Il tutto è racchiuso in un design minimal e super compatto. I materiali sono di alta qualità e si capisce subito che è un prodotto costruito per resistere nel tempo. Non fatevi scappare per nessun motivo al mondo questa incredibile offerta che porta il prezzo del Mac Mini su Amazon a soli 699,00 €. Uno sconto pari al 15%, oltre 100 euro di risparmio. Affrettatevi rimangono solo pochi pezzi nei depositi Amazon.

