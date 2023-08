Apple Mac Mini M1 (256GB), eccola l'OFFERTA che stavi aspettando (Amazon)

Il Mac Mini con chip M1 è uno dei dispositivi Apple che raramente viene scontato. E quando ciò avviene, quindi, l’offerta dura spesso poco perché il prodotto va esaurito velocemente considerando la richiesta. Ecco perché visto che in questo momento è in promozione su Amazon dopo tantissimo tempo, vi consigliamo di seguire immediatamente questo link per farlo vostro se siete interessati. Perché altrimenti rischiate di rimanere a bocca asciutta e di perdere la grande occasione di accaparrarvelo a soli 549€, ovverosia con uno sconto dell’8%.

Il Mac Mini con chip M1 in forte sconto su Amazon

Il Mac Mini è un dispositivo, come accennato prima, dotato del nuovo Chip M1 progettato da Apple, il che gli garantisce un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning in generale. Questo computer desktop super versatile può così contare anche su una grafica fino a 6 volte più scattante e un Neural Engine più evoluto, che assicura performance fino a 15 volte migliori. Di fatto è possibile lavorare, giocare e creare con una velocità e una potenza che prima d’ora non avresti mai immaginato.

Il chip M1 lavora poi con macOS Monterey per rendere l’intero sistema più scattante e mettere a disposizione modi completamente nuovi per lavorare e giocare. Rimani in contatto, crea e condividi come mai prima d’ora, con FaceTime e Messaggi, esplora il web con Safari e lavora usando il tuo Mac insieme ai tuoi altri dispositivi Apple con Controllo universale (beta). macOS Monterey include anche funzioni evolute per la privacy e la sicurezza.

Il Mac Mini è dotato di Wi-Fi 6 di nuova generazione, per connessioni ancora più rapide. Inoltre ci sono due porte Thunderbolt / USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB‐A, e Gigabit Ethernet. Il tutto è racchiuso in un design minimal e super compatto: lo stile del dispositivo resta quello di sempre, un quadrato di nemmeno 20 cm di lato. I materiali sono di alta qualità e si capisce subito che è un prodotto costruito per resistere nel tempo. Non fatevi sfuggire per nessun motivo la grande occasione di accaparrarvelo a soli 549€, ovverosia con uno sconto del 10%.

