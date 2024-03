Apple MacBook Air 13" PRIMA VOLTA IN SCONTO: occasione DOC su Amazon

L’Apple MacBook Air 13″ con il rivoluzionario chip M3 è finalmente disponibile, portando con sé un mix eccezionale di potenza, portabilità e innovazione. Dotato di un luminoso display Liquid Retina da 13,6 pollici, questo MacBook offre una straordinaria esperienza visiva, con colori vividi e dettagli nitidi che rendono ogni attività un piacere per gli occhi. Con uno sconto del 7% puoi infatti assicurartelo subito pagandolo 1.249€ invece di 1.349€, risparmiando un centinaio di Euro circa. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con i servizi Prime.

Apple MacBook Air 13″, prima volta in sconto su Amazon

Il nuovo Mac è dotato di un potente chip M3 progettato da Apple, elemento chiave che garantisce prestazioni eccezionali per gestire senza sforzo le attività quotidiane, dalla navigazione web alla creazione di contenuti multimediali.

La memoria unificata da 8GB assicura a sua volta una fluidità nell’esecuzione delle applicazioni, mentre l’archiviazione SSD da 256GB offre spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi file e documenti importanti.

Ci sono poi l’eccellente videocamera FaceTime HD da 1080p, il Touch ID integrato, che garantisce sicurezza e comodità nell’accesso al tuo MacBook Air e alle tue informazioni personali e una forma-peso eccezionalmente leggero che lo rende facilmente portatile, quindi perfetto per lavorare in movimento o per utilizzarlo ovunque tu desideri.

In definitiva, l’Apple MacBook Air 13″ con chip M3 del 2024 rappresenta un’opzione eccellente per coloro che cercano un laptop potente, elegante e affidabile per soddisfare tutte le loro esigenze informatiche. Con uno sconto del 7% puoi infatti assicurartelo subito pagandolo 1.249€ invece di 1.349€, risparmiando un centinaio di Euro circa. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.