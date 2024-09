Apple MacBook Air 2020: con il coupon eBay lo porti a casa a mini prezzo

Un pc portatile di ultima generazione è il compagno perfetto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano in generale. Oggi puoi acquistare su eBay l’Apple MacBook Air 2020 a soli 793 euro con uno sconto di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, hai ancora pochissimi giorni a disposizione!

Apple MacBook Air 2020: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air 2020 è uno dei pc portatili più venduti in assoluto, e che oggi trovi su eBay ad un prezzo davvero minimo.

È dotato dell’innovativo Chip M1 che garantisce prestazioni ottime per quanto riguarda qualsiasi tipologia di operazione. Non è da meno il suo display Retina da 13,3 pollici che offre immagini con un livello di dettaglio incredibile, testo nitido e definito, e colori più brillanti che mai in qualsiasi condizione di luce esterna.

Il suo utilizzo è ottimizzato grazie ad una serie di app già presenti nel sistema, come Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 e Google Drive. In più potrai usare le tue app per iPhone e iPad direttamente su macOS, oltre a scaricarne quante ne vuoi direttamente dall’App Store.

L’efficienza di questo modello è davvero eccellente anche grazie agli 8GB di memoria unificata che rendono l’intero sistema più fluido e reattivo, e ai 256 GB di memoria interna che permettono di archiviare tutti i tuoi file per averli in ordine e sempre a portata di mano in ogni evenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.