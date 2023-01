Apple MacBook Air 2020 torna in sconto a 979€ su Amazon (anche a rate)

Lo aspettavano in tanti, lo aspettavi anche tu, e finalmente è tornato. Stiamo parlando del MacBook Air 2020 con il portentoso processore M1, con cui Apple ha stravolto il mercato dei notebook portando i suoi dispositivi su un altro livello (anche se sarebbe più corretto parlare di pianeta). In queste ore l’Air commercializzato alla fine del 2020 è in offerta su Amazon a 979 euro, 250 euro in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Il modello in promozione è quello in colorazione Oro con 256 GB di memoria interna SSD, unita a 8 GB di RAM e un display retina da 13 pollici. Al momento della sua uscita la concorrenza (leggi PC Windows) era rimasta senza parole. Da allora sono trascorsi poco più di due anni e il divario non sembra sia stato ancora colmato.

MacBook Air 2020: un computer rivoluzionario

Il processore M1 montato sul MacBook Air di fine 2020 è stato uno shock per il 99,9% della concorrenza (e non scriviamo 100% perché, come qualcuno ci insegna, il 100% in natura scientificamente non esiste). E a distanza di 24 mesi, lo ripetiamo, le cose non sono cambiate, anzi.

L’unica novità è il prezzo, visto che in più di un’occasione Amazon ha messo in offerta il MacBook Air con i super poteri a un prezzo inferiore ai 1.000 euro. E oggi è uno di questi giorni. Prestazioni supersoniche per garantirti sempre il massimo nelle sfide più impegnative, grazie al processore Apple M1 octa-core e la memoria RAM da 8 GB. Una batteria ancora più incredibile con un’autonomia fino a 18 ore. A questo prezzo il MacBook Air M1 non ha davvero rivali.

Mettilo in carrello ora per non lasciarti sfuggire l’offerta super di Amazon e la possibilità di acquistarlo a rate a soli 195 euro per cinque mesi a interessi zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.