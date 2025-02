Apple MacBook Air 2022 a 250€ in meno: occasione da non perdere

Oggi Amazon ha lanciato una promozione speciale su uno dei pc portatili più all’avanguardia sul mercato! Parliamo dell’Apple MacBook Air 2022, al momento disponibile a soli 999 euro con uno sconto conveniente del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple MacBook Air 2022: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air 2022 è un pc portatile di ultima generazione che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche che ti lasceranno a bocca aperta.

Il cuore del suo motore è il potente chip M2 che lavora insieme alla nuovissima CPU 8-core, ad una GPU fino a 10-core e a 24GB di memoria unificata: in questo modo potrai effettuare tutto ciò che vuoi in maniera ottimale e super fluida.

Questo modello, inoltre, vanta un enorme display Liquid Retina da 13,6 pollici con più di 500 nit di luminosità e un miliardo di colori che garantiscono, quindi, immagini brillanti e dettagli incredibili in qualsiasi condizione di luce esterna.

Allo stesso tempo, l’efficienza energetica è davvero fenomenale tanto da offrirti fino a 18 ore di autonomia no-stop anche con un utilizzo intensivo. Anche la connettività non è da meno con una serie di opzioni super versatili che ottimizzano le operazioni quotidiane: il pc, infatti, è dotato di una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

