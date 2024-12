Apple MacBook Air 2022 con chip M2: oggi lo porti a casa a 350€ in meno

A Natale vuoi regalarti un nuovo pc portatile che sia adatto sia per i tuoi progetti professionali che per il divertimento quotidiano? Allora punta tutto sull’Apple MacBook Air 2022 con chip M2, oggi disponibile su Amazon a soli 899 euro con uno sconto bomba del 28%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 350 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Apple MacBook Air 2022 con chip M2: le caratteristiche tecniche

L’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 è un concentrato di potenza che si contraddistingue per specifiche tecniche davvero mai viste prima.

A renderlo speciale è l’innovativo chip M2 che, con una GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, consente di svolgere qualsiasi tipologia di operazione in maniera super fluida ed efficiente ovunque tu sia. Inoltre dispone di un display Liquid Retina da 13,6 pollici con più di 500 nit di luminosità e addirittura un miliardo di colori così da offrire immagini brillanti e dettagli incredibili anche sotto la luce diretta del sole.

Con questo dispositivo, inoltre, le videochiamate o le conference call risulteranno sempre realistiche ed impeccabili in quanto sfrutta una Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array eun sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale.

Per finire, garantisce una connettività estrema grazie ad una serie di porte diverse: nello specifico dispone di una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

