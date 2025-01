Apple MacBook Air 2022: il pc dei tuoi sogni lo paghi 270€ in meno su Amazon

Ti presentiamo uno dei pc portatili più innovativi sul mercato, e che oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto! Si tratta dell’Apple MacBook Air 2022 con chip M2, oggi disponibile su Amazon a soli 979 euro con un mega sconto del 22%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 270 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Apple MacBook Air 2022 con chip M2: le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 è un gioiellino della tecnologia perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano.

Il suo fiore all’occhiello è l’innovativo chip M2 che lavora con la nuovissima CPU 8-core, una GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata. In questo modo potrai effettuare qualsiasi operazione in maniera più fluida ed efficiente che mai, in qualsiasi luogo tu sia.

Questo modello si contraddistingue anche per il suo display Liquid Retina da 13,6 pollici con più di 500 nit di luminosità, un’ampia gamma cromatica P3 e un miliardo di colori: potrai godere di immagini brillanti con tonalità vivide e dettagli incredibili anche sotto la luce diretta del sole.

Allo stesso tempo, il pc vanta una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array e un sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale per ottimizzare al massimo le tue videochiamate.

Oggi l’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 è disponibile su Amazon a soli 979 euro con un mega sconto del 22%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 270 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.