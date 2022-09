Apple MacBook Air: chip M2 e oltre 150 € di sconto

Queste sono tra le offerte che preferiamo, il famoso MacBook Air di ultima generazione è in offerta su Amazon a soli 1.369,00 €, per il modello di ultima generazione con il sorprendente chip M2 per prestazioni senza precedenti. I notebook di casa Apple sono tra i più richiesti e venduti sul mercato per un semplice motivo, sono super affidabili, oltre che fluidi e prestanti.

Apple MacBook Air con chip M2: le prestazioni che tutti vogliono

Il nuovo MacBook Air è più portatile che mai e pesa solo 1,24 kg. È il notebook super versatile per lavorare, giocare e creare in ogni situazione e luogo. Con la nuova CPU 8-core, una GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, avete davvero prestazioni senza precedenti, merito per l’appunto del muovo chip M2. Inoltre, grazie alle prestazioni efficienti di quest’ultimo, il MacBook Air ha un’autonomia assurda che ti dura tutto il giorno. Anche il display Liquid Retina da 13,6″ vi farà impazzire. Ha più di 500 nit di luminosità, un’ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili con neri profondi. Avete bisogno di fare videochiamate importanti per lavoro? nessun problema, qui c’è la videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array e sistema audio a quattro altoparlanti con audio chiaro e forte.

Sono tante le opzioni di connettività disponibili sul MacBook Air, tra cui una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie. Insomma sono davvero tante le specifiche tecniche da urlo di questo portatile, inoltre ha anche un SSD interno per lo storage da 256 GB che vi consente di installare i programmi di cui necessitate. Non perdete questa incredibile offerta su Amazon e compratelo subito a soli 1.369,00 €, prima che le ultime scorte si esauriscano. Stiamo parlando di uno sconto di oltre 150 euro per uno dei portatili più venduti al mondo.

