Apple MacBook Air: CODICE PROMO eBay sul notebook TOP DI GAMMA

Sei alla ricerca di un pc portatile da avere sempre con te, soprattutto nei lunghi viaggi di lavoro? Allora punta sul meglio e scegli l’Apple MacBook Air, oggi disponibile su eBay a soli 784 euro grazie ad uno sconto di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRLUG24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione eBay, gli articoli stanno per terminare!

Tutte le caratteristiche tecniche dell’Apple MacBook Air

L’Apple MacBook Air è un vero e proprio top di gamma nel settore dei computer portatili grazie ad una serie di specifiche tecniche di livello elevato.

È dotato del chip Apple M1 con CPU 8-core che offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia e garantendo super fluidità in tutto ciò che fai.

Inoltre vanta 8GB di memoria unificata che rendono l’intero sistema più fluido e reattivo: questo vuol dire che le operazioni saranno velocissime anche quando navighi con tanti pannelli nel browser o apri pesanti file di grafica. allo stesso modo il display Retina da 13,3″ è spettacolare e garantisce immagini nitide e definite con colori più brillanti.

La modalità di utilizzo è più semplice ed intuitiva che mai in quanto questo modello funziona con tutte le app che hai già, come Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 e Google Drive. In più puoi usare le tue app per iPhone e iPad direttamente su macOS così da avere tutto a portata di mano sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.