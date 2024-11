Apple MacBook Air con chip M2: oggi lo porti a casa risparmiando 230€

Ottimizza la tua postazione di lavoro con un pc portatile di ultima generazione che oggi puoi acquistare in promozione speciale! Si tratta dell’Apple MacBook Air con chip M2, al momento disponibile su Amazon a soli 899 euro con un mega sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 230 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple MacBook Air con chip M2: le caratteristiche tecniche del pc

L’Apple MacBook Air con chip M2 è un vero portento nel suo campo grazie ad una serie di specifiche tecniche davvero all’avanguardia.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il potente processore M2 che, con la nuovissima CPU 8-core e una GPU fino a 10-core, permette di eseguire qualsiasi tipologia di operazione in maniera fluida ed efficiente rendendo tutto molto più veloce.

La sua potente batteria non è da meno infatti offre un’autonomia che arriva fino a 18 ore no-stop così da poterlo utilizzare anche in modo intensivo per un’intera giornata senza nessuna preoccupazione. In più, è dotato di un display Liquid Retina da 13,6″ che ha più di 500 nit di luminosità, un’ampia gamma cromatica P3 e un miliardo di colori: questo vuol dire che avrai sempre immagini vivide e più realistiche che mai in qualsiasi condizione di luce esterna.

Per non farsi mancare niente, questo modello dispone anche di videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array e un sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale.

