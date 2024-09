Apple MacBook Air con chip M3: oggi il super sconto di Amazon supera i 300€

Sei alla ricerca di un pc portatile super efficiente da utilizzare sia a lavoro che in casa? Oggi puoi acquistare un modello top di gamma ad un prezzo stracciato! Si tratta dell’Apple MacBook Air con chip M3 (2024), al momento disponibile su Amazon a soli 1.799 euro con uno sconto bomba del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Apple MacBook Air con chip M3 (2024): tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air con chip M3 (2024) è un vero e proprio top di gamma nel settore che si contraddistingue per specifiche tecniche davvero mai viste prima.

La sua punta di diamante è di sicuro l’innovativo chip M3 con la potente CPU 8-core e la GPU fino a 10-core che garantisce prestazioni eccellenti in ogni campo, permettendoti di fare tutto sempre al meglio.

Questo modello è dotato di un display Liquid Retina da 15,3″ che supporta un miliardo di colori e quindi offre immagini davvero strepitose e realistiche, con una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizionale ambientale quindi anche sotto la luce diretta del sole.

Inoltre, dispone di una batteria super potente che garantisce un’autonomia lunghissima che arriva fino a 18 ore no-stop: questo vuol dire che potrai sfruttarlo per tutto il giorno senza alcuna preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Oggi l’Apple MacBook Air con chip M3 (2024) è disponibile su Amazon a soli 1.799 euro con uno sconto bomba del 15%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.