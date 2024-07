Apple MacBook Air con M2 SOTTOCOSTO su Amazon al Prime Day 2024

Oggi in sconto su Amazon grazie ai Prime Day 2024 c’è uno dei portatili più famosi e desiderati in assoluto: il MacBook Air 2023. Questo straordinario prodotto dotato del nuovo chip M2 garantisce prestazioni straordinarie e anche un livello di estetica superiore rispetto alla concorrenza.

Oggi il suo prezzo in sconto del 7% raggiunge i 1119 € per la colorazione galassia, in garanzia per due anni e disponibile con spedizione veloce.

MacBook Air 2023 di Apple in sconto, il chip M2 è una bomba

La vera superstar di questo computer portatile di Apple è sicuramente il suo display Liquid Retina ad alta risoluzione. Misura 15,3″, ha 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori. Vengono così riprodotte immagini brillanti e dettagli davvero super nitidi. Da notare che tecnicamente il display di MacBook Air 15″ è un rettangolo contornato da angoli superiori arrotondati; considerando il corrispondente rettangolo con gli angoli retti, la diagonale misura dunque 15,3″.

Davvero stupefacente il design silenzioso, che non ha ventole e dunque non diventa praticamente mai rumoroso. Il computer, per quanto riguarda i dettagli tecnici, è dotato inoltre di 256 GB di memoria interna SSD e di una memoria RAM da 8 GB. Davvero eccezionale la videocamera FaceTime full HD a 1080p. ottimo feedback per la colorazione Mezzanotte, praticamente colorata di scuro.

Oggi quello che stupisce però è il prezzo di questo prodotto, che grazie ad un ulteriore sconto del 7% da parte di Amazon arriva a 1119 €. Ci sono anche due anni di garanzia disponibili e lo si può acquistare anche in cinque rate da 223,80 € al mese senza busta paga. La spedizione è rapida entro questa settimana.

