Apple MacBook Air da 15'' con chip M2: OFFERTA SHOCK su eBay: approfittane subito

L’Apple MacBook Air 2023 con chip M2 è la più recente aggiunta alla famiglia di laptop di Apple. Questo PC portatile è stato progettato per offrire prestazioni potenti e una straordinaria esperienza utente. Il dispositivo è dotato di un display Liquid Retina da 15 pollici, che offre colori vivaci e dettagli nitidi per un’esperienza visiva coinvolgente. Con la tecnologia True Tone, il display si adatta automaticamente alla luce ambientale per offrire una resa cromatica ottimale. Vola su Amazon e compralo subito a soli 1229€. Le spedizioni sono gratuite.

Apple MacBook Air 2023, occasionissima su eBay

Al cuore di questo MacBook Air c’è il potente chip M2, progettato su misura da Apple per offrire prestazioni eccezionali. Grazie alla sua architettura avanzata e all’integrazione ottimizzata tra hardware e software, il chip M2 offre una potenza di calcolo elevata e una maggiore efficienza energetica.

Con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione SSD, avrai ampio spazio per salvare i tuoi file, documenti e contenuti multimediali. L’archiviazione SSD garantisce anche tempi di avvio rapidi e tempi di risposta veloci per un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva.

La tastiera retroilluminata del MacBook Air 2022 ti consente di lavorare comodamente anche in condizioni di scarsa illuminazione. I tasti sono ben spaziati e offrono una risposta tattile confortevole per una digitazione precisa e confortevole.

Il MacBook Air 2022 è disponibile nel colore Mezzanotte, che conferisce al laptop un aspetto elegante e sofisticato. Il design sottile e leggero del MacBook Air lo rende facile da trasportare ovunque tu vada, senza compromettere la potenza o le prestazioni. Se sei alla ricerca di un laptop affidabile e performante, il MacBook Air 2022 potrebbe essere la scelta perfetta per te. Vola su eBay e compralo subito a soli 1229€. Le spedizioni sono gratuite.

