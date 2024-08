Apple MacBook Pro 2023 con chip M3 a 380 EURO IN MENO: l'offerta è UNA BOMBA

Vuoi ottimizzare la tua postazione di lavoro con uno dei pc portatili più innovativi sul mercato? Allora approfitta subito della super offerta sull’Apple MacBook Pro 2023 con chip M3, al momento disponibile su Amazon a soli 1.899 euro con uno sconto del 17%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 380 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple MacBook Pro 2023 con chip M3: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Pro 2023 con chip M3 è un vero e proprio concentrato di potenza che vanta caratteritstiche tecniche di altissimo livello.

Grazie ad una CPU 8-core e una GPU 10-core, il chip Apple M3 ti offre prestazioni eccezionali garantendo operazioni sempre velocissime e super fluide in qualsiasi occasione. Allo stesso modo, la batteria super potente garantisce un’autonomia davvero estrema: questo vuol dire che potrai sfruttarlo per 22 ore no-stop anche in modo intensivo senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Un’altra caratteristica di spicco del dispositivo è il suo display Liquid Retina XDR da 14,2″ con gamma dinamica estrema che vanta più di 1000 nit di luminosità per contenuti HDR spettacolari, fino a 600 nit di luminosità per i contenuti SDR, e modalità di riferimento professionali per lavorare al meglio anche quando sei in giro.

Per finire, il pc è dotato di specifiche tecniche aggiuntive davvero eccezionali come la Videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni in array di qualità professionale e il sistema a sei altoparlanti con audio spaziale.

