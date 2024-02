Apple MacBook Pro a POCHISSIMO per qualche ora: BOOM di click su Amazon

Svendita davvero imperdibile firmata Apple, sei carico? Oggi prezzaccio assurdo, ti porti a casa il MacBook Air 2022 a solamente 1301,27€, invece di 1349€. Corri immediatamente su Amazon, perché ne restano così pochi pezzi, che tra poco l’offerta sarà chiusa.

Non aspettare più tutto questo tempo, compralo ora. Questo MacBook Air è davvero assurdo. Oggi te lo porti a casa con uno sconto del 4%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

2020 Apple MacBook Pro con 2.0GHz Intel Core i5

L’offerta migliore firmata Apple di tutto Amazon, è proprio su questo MacBook Air 2022, con il migliore rapporto qualità-prezzo in assoluto, mai visto prima. Quindi, corri subito, perché un MacBook a questo prezzo non si era davvero mai visto prima.

Questo prodotto ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Non è certificato da Apple. Questo prodotto è in “condizioni eccellenti“. Non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri.

Questo prodotto avrà una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo. Gli accessori potrebbero non essere originali, ma saranno compatibili e perfettamente funzionanti. Il prodotto potrebbe arrivare in una scatola generica. Questo prodotto è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto

Quindi, se vuoi un pc di Apple ad un prezzo davvero assurdo. Questo è il più scontato di sempre su Amazon. Quindi, corri ora su Amazon, prima che possa andare a ruba!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.