Apple Magic Keyboard: 20 euro di sconto immediato sull'ultimo modello

L’ultima novità di Apple nella sezione Accessori del sito ufficiale è la Magic Keyboard con layout Italiano. Il prezzo di listino è 109 euro, ma grazie all’offerta del giorno di Amazon riesci a risparmiare 20 euro pagando il nuovo modello soltanto 89,99 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui se hai l’abbonamento a Prime non paghi nulla per la spedizione.

Apple Magic Keyboard in sconto del 17% su Amazon

Una tastiera comodissima (d’altronde Apple ha abituato bene i suoi clienti), in grado di rispondere in maniera precisa e istantanea ad ogni singolo tocco. Sfruttando la tecnologia wireless si connette in automatico al Mac o all’iPad, senza dover stare lì a perdere tempo per collegarla con cavi fisici ecc. Di fatto, accendi il computer, togli dalla confezione la Magic Keyboard e sei subito pronto a lavorare. Più semplice di così, no? L’altro grande punto di forza della tastiera firmata Apple è la batteria integrata, capace di durare almeno un mese. Quando poi è scarica, puoi ricaricarla comodamente tramite il cavo da USB-C a Lightning sfruttando la porta USB-C del Mac, così da non perdere mai nemmeno un giorno di lavoro.

Se hai un Mac o hai da poco acquistato un iPad e vuoi aumentare il tuo livello di produttività, il miglior acquisto che tu possa fare è la Magic Keyboard di Apple. A maggior ragione oggi che è in sconto su Amazon del 17%, offerta che ti permette di risparmiare 20 euro sul prezzo di listino.

