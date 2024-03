Apple Magic Keyboard a MINI prezzo su Amazon: OCCASIONE bomba in scadenza

Se anche tu sei sempre al pc o all’iPad e stai cercando di avere la massima comodità, beh, allora non dovresti davvero perderti questa tastiera Apple oggi te la porti a casa a nulla. La trovi a solamente 259€, invece di 299€. Corri immediatamente su Amazon, prima che finisca oggi, perché ne restano davvero pochissime.

Non vorrai mica farti sfuggire questa occasione davvero shock di Apple. Oggi, trovi questa tastiera con il mega sconto pazzo del 13%. Non ti resta che selezionare il coupon ed aggiungere la tastiera al carrello, al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Apple Magic Keyboard per iPad

Non potrai crederci quando la vedrai, perché costa davvero niente ed è davvero top di gamma. Una tastiera che ti aiuterà nei momenti di lavoro più pesanti e nei momenti di svago, perfetta per ogni cosa.

Tasti di dimensioni standard retroilluminati, con meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm, per scrivere in modo preciso e silenzioso. Il trackpad è progettato per i gesti Multi-Touch, e ti permette di controllare il nuovo cursore in iPadOS.

Trova l’angolazione che vuoi, per una visione sempre ottimale. Usa la USB-C della Magic Keyboard per ricaricare l’iPad Pro, lasciando libera la porta sul dispositivo per collegare altri accessori. Quando la chiudi, diventa una custodia che protegge il tuo iPad Pro: l’ideale in ogni viaggio.

Corri immediatamente su Amazon ne restano davvero poche, si tratta davvero di un’occasione furbissima. Non farti scappare questa offerta davvero unica. Sconto pazzo del 13%

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.