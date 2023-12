Apple Magic Keyboard completa per ARM: super SCONTO!

Chi utilizza un Mac, sa bene che la Magic Keyboard è senza dubbio tra le migliori tastiere che si possano acquistare. Sono confortevoli e permettono di affrontare lunghe sessioni di scrittura senza affaticarsi. Per chi ha necessità di utilizzare il tastierino numerico e possiede un Mac ARM, ecco che arriva la promozione sulla Apple Magic Keyboard più ghiotta di sempre! Questa magnifica tastiera oggi costa infatti solo 165€ grazie allo sconto Amazon dell’11%.

La Magic Keyboard più completa di sempre!

Grazie all’introduzione dei chip ARM, Apple ha puntuto donare i super poteri alle sue tastiere per Mac. In particolare, oltre ad aver aggiornato il design dello chassis, ha aggiunto un tasto Touch ID per l’identificazione rapida in app e per il login. La tastiera funziona su tutti i computer, ma solo quelli ARM sono in grado di sfruttare al 100% le sue possibilità.

Oltre questo, rimane la solita corsa soddisfacente che contraddistingue questo prodotto. La batteria, altro vero punto di forza, è integrata e ricaricabile attraverso il cavetto incluso in confezione. Dura settimane e permette di portare a termine senza problemi tutte le vostre sessioni più intense di lavoro.

Si tratta di un ottimo prodotto, perfetto per il lavoro, ma anche per il tempo libero. In entrambi i casi, la tastiera vi permetterà di essere certi di essere pronti a digitare tutto in modo impeccabile.

La presenza del tastierino numerico, in molti casi, completa al meglio l’esperienza d’uso generale del prodotto.

Il prezzo non è sicuramente basso, ma grazie alla promo e se confrontata ad altri prodotti top di gamma, questa tastiera ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Grazie all’offerta Amazon che porta il prezzo a soli 165€, la Apple Magic Keyboard con tastierino numerico italiana è ancora più conveniente! Il ribasso è dell’11% su Amazon! Pronto per risparmiare? Acquistala subito e non te ne pentirai!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.