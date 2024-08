Apple Magic Keyboard con Touch ID a quasi META' PREZZO: solo per OGGI

Per utilizzare al meglio il tuo Apple iMac, non puoi non avere questo gioiellino della tecnologia sempre a portata di mano! Parliamo dell’Apple Magic Keyboard con Touch ID, oggi disponibile su Amazon a soli 103 euro con un mega sconto del 44%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta è davvero irripetibile, non puoi fartela scappare!

Apple Magic Keyboard con Touch ID: funzionalità e modalità di utilizzo

La Apple Magic Keyboard con Touch ID è un vero e proprio gioiellino della tecnologia, perfetto per rendere l’utilizzo del tuo Mac ancora più efficiente.

La modalità di utilizzo è davvero semplice in quanto si abbina automaticamente al tuo Mac con chip Apple, così puoi metterti subito al lavoro o divertirti ogni volta che vuoi. La connessione avviene via wireless e risulta essere super veloce ed affidabile ovunque tu sia.

Allo stesso modo, l’efficienza della tastiera è davvero impeccabile: il dispositivo, infatti, risponde in modo preciso a ogni tuo tocco oltre ad avere un layout più spazioso, completo di controlli per scorrere rapidamente i documenti e tasti freccia di dimensioni standard.

Inoltre si contraddistingue per il Touch ID che è il modo più semplice, veloce e sicuro per sbloccare il Mac e accedere a siti web e app. In più, dispone del tastierino numerico che è l’ideale per lavorare con fogli di calcolo e applicazioni finanziarie.

Oggi l’Apple Magic Keyboard con Touch ID è disponibile su Amazon a soli 103 euro con un mega sconto del 44%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? L’offerta è davvero irripetibile, non puoi fartela scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.