Apple Magic Keyboard con Touch ID: approfitta ora dell'offertona su Amazon

I laptop e i desktop Mac di Apple sono da tempo l’opzione ideale per i professionisti e gli appassionati di tecnologia che apprezzano lo stile e la semplicità sopra ogni altra cosa. La Magic Keyboard dell’azienda è uno dei dispositivi che fanno parte di questo ecosistema, grazie al suo aspetto innovativo e le sue funzioni in linea con il design Apple. Puoi trovarla ora in offerta su Amazon a soli 149,00€ invece di 205,00€!

La Magic Keyboard continua a stupire gli utenti grazie alle sue funzionalità touch, in parte perché la maggior parte dei tipi di creativi che utilizzano i Mac, come gli editor video e i grafici, probabilmente non digitano per lunghi periodi di tempo e probabilmente apprezzano una tastiera leggera e compatta che sia piacevole al tatto e alla vista.

Se hai già utilizzato una Magic Keyboard, troverai alcune funzionalità familiari. La tastiera wireless è dotata di una batteria a lunga durata che promette un mese intero di autonomia tra una ricarica e l’altra. Si sincronizza automaticamente con il tuo Mac e include un cavo intrecciato USB-C a Lightning, per la ricarica e l’uso cablato, senza necessità di associazione wireless.

Approfitta ora dello sconto del 27% su Amazon e risparmia circa 56,00€ grazie alla promo in corso, ma ricorda che per richiedere la spedizione gratuita bisogna essere cliente Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.