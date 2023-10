Apple Magic Keyboard: ecco il prezzo ASSURDO di Amazon

Spesso e volentieri, dopo aver acquistato un iMac per il nostro studio casalingo, sentiamo la necessità di avere una tastiera che sia performante e comoda da utilizzare, soprattutto per facilitare il nostro flusso di lavoro e la produttività. Proprio alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti la Apple Magic Keyboard in offerta al sensazionale prezzo di soli 161 euro, con un ottimo sconto in questo caso del 21% rispetto al prezzo originariamente proposto dalla compagnia di Cupertino.

Apple Magic Keyboard: tutto nelle tue mani

Questa tastiera è ovviamente dotata della connettività wireless, che ti permette di liberarti di qualsiasi tipo di cavo ingombrante e fastidioso, permettendoti di essere completamente libero e comodo. La connettività è senz’ombra di dubbio uno dei punti di forza alla base del dispositivo, che in men che non si dica si connette immediatamente al tuo iMac di casa, tramite la connessione Bluetooth: in questo caso i requisiti di sistema sono davvero semplici e basilari, dal momento che basta un iMac con chip Apple aggiornato a macOS 11.4 per installarla.

Non dovrai mai sostituire batterie da stilo, in quanto la batteria è completamente ricaricabile, per mezzo di un comodissimo cavo incluso ovviamente all’interno della confezione. Davvero eccezionale in questo caso l’autonomia, che può arrivare addirittura a durare per più di 30 giorni consecutivi d’utilizzo, senza la necessità di ricaricarla in continuazione.

Da un punto di vista strutturale, poi, è davvero solida e robusta: questo ti permetterà di farla durare per anni e anni, senza nemmeno sentire il bisogno di cambiarla. Il tastierino numerico è un altro fattore comodissimo, che ti permette di lavorare ad esempio su fogli di calcolo o applicazioni finanziarie, soprattutto nel caso in cui tu abbia necessità lavorative di questo tipo.

Il tocco della tastiera è praticamente perfetto, dal momento che l’input è davvero preciso e rapido, e questo ti dà sicuramente una spinta in più soprattutto nella visione e nella consultazione dei tuoi documenti.

In definitiva a poco più di 160 euro hai la possibilità di portarti a casa un tastiera davvero eccellente, compatibile con gran parte dei modelli di iMac, con cui la tua produttività schizzerà alle stelle: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa Apple Magic Keyboard in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è ovviamente a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

