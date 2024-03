Apple Magic Keyboard in sconto: l'accessorio Apple che DEVI avere!

Se sei un utente Mac, devi necessariamente avere la Magic Keyboard di Apple. Si tratta di un prodotto che, prima o poi, ti servirà. Oggi è in super sconto Amazon: costa solo 99,99€ nella variante classica bianca. Il ribasso è dell’8%. Non farti scappare questa occasione!

Apple Magic Keyboard: molto più di una tastiera

La Magic Keyboard è una tastiera per macOS, iOS e iPadOS ottima, ben studiata e comodissima. Il suo pregio è quello di integrarsi perfettamente con tutti i prodotti Apple. Ovviamente è indicata per l’utilizzo con MacBook e altri Mac fissi, ma può essere tranquillamente utilizzata anche nel caso usiate un iPad e abbiate bisogno di una tastiera esterna estesa.

Ovviamente si tratta di un modello con batteria integrata ricaricabile tramite porta Lightning. A bordo troviamo il cavetto in dotazione che può essere utilizzato per sincronizzare il dispositivo in maniera automatica con il proprio Mac. Si tratta di un’ottima feature che velocizza il processo di accoppiamento con il vostro device e, in casi particolari, vi permette di sfruttare le modalità di ripristino del Mac.

La batteria a bordo, della Apple Magic Keyboard in ogni caso, è in grado di durare mesi e mesi. Non ci saranno problemi per l’utilizzo in ricarica. La corsa dei tasti a bordo, come da tradizione Apple, è molto breve, piacevolissima per l’utilizzo prolungato. Il design è bello, moderno e richiama quello già visto sui vari MacBook.

Acquista subito la Apple Magic Keyboard: oggi è in super sconto Amazon! Il ribasso è dell’8% e il prezzo è di soli 99,99€. Il modello in sconto è quello privo di tastierino numerico: quello più compatto, più comodo per chi scrive molti testi al computer tutti i giorni. Approfitta subito della promo e non te ne pentirai!

