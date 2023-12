Apple Magic Keyboard la TASTIERA ricaricabile senza fili per Mac, iPad e iPhone a 85€

L’Apple Magic Keyboard è un accessorio versatile e innovativo che aggiunge un tocco di magia alla tua esperienza di utilizzo con dispositivi Apple. Questa tastiera Bluetooth, ricaricabile e dal design elegante, si adatta perfettamente a utenti di Mac, iPad e iPhone, offrendo un’esperienza di scrittura avanzata e un controllo intuitivo.

Una delle grandi qualità del Magic Keyboard è la sua compatibilità estesa. Questa tastiera è progettata per funzionare senza problemi con Mac, iPad e iPhone, offrendo una flessibilità senza precedenti. Un autentico gioiellino che col Black Friday di Amazon puoi accaparrarti oggi a soli 85€, ovvero col 21% di sconto. Inoltre puoi anche godere delle spedizioni veloci, sicure e gratis di Prime.

Apple Magic Keyboard ricaricabile: versatile e innovativo

Una delle caratteristiche distintive di questo Magic Keyboard è, come accennato prima, la connettività Bluetooth, che elimina il bisogno di cavi e offre la libertà di collegarsi senza sforzo a Mac, iPad o iPhone. La tastiera è ricaricabile, il che significa che non dovrai più preoccuparti di sostituire le batterie frequentemente.

La praticità della ricarica USB-C si traduce in un’esperienza senza interruzioni, consentendoti di concentrarti sul tuo lavoro o divertimento senza preoccuparti della durata della batteria. La Magic Keyboard non solo offre prestazioni eccezionali, ma si presenta anche con uno stile raffinato. Con il layout italiano, la tastiera è progettata per adattarsi alle esigenze specifiche degli utenti italiani, facilitando la scrittura e la navigazione.

In conclusione, l’Apple Magic Keyboard rappresenta una scelta eccellente per coloro che cercano un’esperienza di digitazione avanzata e una connettività senza problemi con i loro dispositivi Apple. La sua versatilità, il design accattivante e la compatibilità universale lo rendono una scelta ideale per chi cerca la perfezione nell’interazione con i propri dispositivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.