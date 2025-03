Apple Magic Keyboard: la tastiera wireless top di gamma in super offerta

Per utilizzare al meglio il tuo iMac e digitare in modo super fluido ovunque tu sia, non puoi non avere l’Apple Magic Keyboard! Al momento è disponibile su Amazon a soli 92 euro con un super sconto del 23%.

Apple Magic Keyboard: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple Magic Keyboard è una tastiera wireless top di gamma che permette di ottimizzare il tuo flusso lavorativo rendendo pià efficace e fluido l’utilizzo dell’Apple iMac.

Questo modello risulta essere leggero, comodissimo e super versatile in quanto risponde in modo preciso a ogni tuo tocco in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie alla tecnologia wireless: questo permette di abbinare automaticamente la tastiera al tuo Mac, così puoi metterti subito al lavoro senza perdere tempo prezioso. Un’altra caratteristica importante è la sua enorme autonomia grazie ad una batteria integrata che permette di utilizzarla per almeno un mese prima di doverla ricaricare.

Inoltre, il gadget ha una porta USB‑C ed è provvista di un cavo di ricarica USB‑C intrecciato, per collegarla e ricaricarla tramite la porta USB‑C del Mac in pochissimo tempo.

Per finire, il dispositivo si contraddistingue per un design elegante e minimalista che si abbina a qualsiasi tipologia di arredamento sia a casa che in ufficio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.