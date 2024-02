Apple Magic Keyboard: oggi si trova a un PREZZO STRACCIATO

L’Apple Magic Keyboard è un’evolutissima tastiera che ti permette di svolgere il tuo lavoro in maniera ancora più precisa e veloce di prima. È dotata di Touch ID che si connette col tuo Mac via Bluetooth e non ha bisogno di pile da cambiare per continuare a funzionare grazie alla batteria interna da poter ricaricare. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo ottimo: 141€ con uno SCONTO DELL’11%!

La tastiera magica di Apple si abbina in automatico al tuo Mac grazie al chip Apple e metterti al lavoro è una questione di pochi millisecondi. La precisione di ogni tocco è spaventosa e la sua comodità la rende praticamente unica. Lo sblocco on il Touch ID ti permette di accedere ad app e siti web in men che non si dica.

Apple Magic Keyboard: il tuo lavoro diventa ancora più veloce di prima

La tastiera di Apple può essere utilizzata per almeno un mese prima che si scarichi, essendo che è dotata di un’autonomia davvero fuori dal comune. Inoltre, non dovrete preoccuparvi di acquistare il cavo separatamente, perché Apple ha pensato davvero a tutto mettendo in dotazione anche un cavo intrecciato da USB-C a Lightning per il collegarla e ricaricarla mediante la porta USB-C.

I requisiti di sistema per far funzionare questa tastiera sono un Mac con chip Apple e macOS 11.4 o successivo. E quindi, cosa stai aspettando? Se sei uno stacanovista e per te è importante non perdere neanche un minuto quando sei al lavoro, la Magic Keyboard di Apple fa al caso tuo. Tuttavia, non sarà in sconto per sempre: infatti è disponibile per oggi con uno sconto dell’11% a 141,00€. Se fossi in te, ne approfitterei praticamente subito.

