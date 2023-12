Apple Magic Keyboard per iPad ora in OFFERTA: trasformalo in un Notebook!

Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11″ (quarta generazione) e iPad Air (quinta generazione) non è solo una tastiera in Italiano, ma rialza anche il tuo dispositivo e lo protegge quando non lo usi. Colore Nero. Oggi puoi farlo tuo a soli 349 euro, grazie allo sconto del 5%!

Apple Magic Keyboard per iPad: le caratteristiche

Tasti di dimensioni standard retroilluminati, con meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm, per scrivere in modo preciso e silenzioso. Il trackpad è progettato per i gesti Multi-Touch, e ti permette di controllare il nuovo cursore in iPadOS. Trova l’angolazione che vuoi, per una visione sempre ottimale.

Usa la USB-C della Magic Keyboard per ricaricare l’iPad Pro, lasciando libera la porta sul dispositivo per collegare altri accessori. Quando la chiudi, diventa una custodia che protegge il tuo iPad Pro: l’ideale in ogni viaggio.

