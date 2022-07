Apple Magic Keyboard, scontatissima del 30%

Non capita tutti i giorni che i prodotti Apple siano scontati, e di sicuro non con ribassi tanto generosi. La Magic Keyboard, la la compagna ideale per qualunque Mac, costa il 30% in meno e te la porti via a 76€ invece di 109€ .

Non è solo stilosa ed elegante, è pure robusta (grazie al corpo in alluminio Unibody) e sta bene con qualunque computer, soprattutto i Mac. In più è comodissima da usare e include una batteria integrata che garantisce molti mesi di uso continuativo; e quando smetti di digitare, entra automaticamente in standby.

Si abbina al computer senza fili, ma include un cavo intrecciato da USB-C a Lightning per collegarla e ricaricarla tramite la porta USB-C del computer. È compatibile non solo con Mac e PC, ma anche con iPad e iPhone per digitare ancora più comodamente.

E oggi costa ancora meno: 76€ e spicci su Amazon, con spedizioni Prime incluse per gli abbonati, reso gratuito e l’eccellente servizio post vendita del colosso dell’e-commerce.

