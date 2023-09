Magic Keyboard di Apple: in sconto il modello Touch ID!

Gli appassionati Apple non rinunciano al meglio per i propri Mac e MacBook. Chi è in cerca del prodotto migliore in assoluto in campo Magic Keybord conosce sicuramente il modello con Touch ID e tastierino numerico. Oggi proprio questa versione in colorazione bianca è in sconto Amazon del 15%. Costa solo 158€!

La Magic Keyboard perfetta per i Mac ARM

Chi possiede un Mac o MacBook ARM è oggettivamente privilegiato. Il chip a bordo di questi device è super prestante, riscalda poco e consuma ancora meno. Un altro vantaggio nell’utilizzo di questo chip è la possibilità di utilizzare un accessorio particolare. Si tratta della Magic Keyboard di Apple con Touch ID integrato.

Questa tastiera di Apple si accoppia a tutti i Mac, ma solo con quelli ARM riesce a offrire il meglio ovvero l’integrazione con il Touch ID. Si tratta di uno di quegli elementi fondamentali per macOS. Permette di identificarsi sia per quello che riguarda l’auto completamento delle password che per il pagamento con Apple Pay. Non dimentichiamo inoltre che ogni Mac può essere risvegliato dallo stand by attraverso il tasto loggandosi direttamente al proprio account.

Il modello in sconto è quello più completo in assoluto: integra inoltre il tastierino numerico. In molti lo apprezzano, soprattutto se si scrivono spesso numeri o si è in cerca di un’esperienza super versatile. Sulla propria scrivania inoltre, la tastiera non sfigura affatto: è realizzata nel solito alluminio dei prodotti Apple, i bordi sono arrotondati, è molto sottile, la corsa dei tasti è ottima e la batteria dura tantissimo. La Magic Keyboard di Apple si ricarica attraverso la porta Lightning e in confezione l’azienda fornisce il cavetto in tessuto USB-C Lightning. Nulla quindi è lasciato al caso.

Per acquistare la Magic Keyboard di Apple con tastierino numerico e Touch ID non dovrete far altro che approfittare dell’offerta Amazon del 15%. In questo modo, solo per oggi, potrete acquistare l’accessorio al prezzo di 158€. Ottimo no? Affrettatevi, l’offerta ha una durata limitata!

