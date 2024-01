Apple Magic Mouse torna in super offerta a 79€ su Amazon

Apple Magic Mouse è il mouse wireless e ricaricabile della casa di Cupertino, ideale per chi lavora col MacBook o il Mac e ha bisogno di un dispositivo di qualità superiore. In queste ore è in offerta a tempo su Amazon a 79 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (per più di un mese è sempre costato 99,99 euro). Sul sito ufficiale, invece, costa più di 85 euro.

Stabilità da primo della classe, superficie Multi-Touch di grande efficacia e batteria ricaricabile della durata di più di un mese sono i principali punti di forza del Magic Mouse di Apple. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per tutti gli abbonati Prime.

Apple Magic Mouse in offerta a 79 euro su Amazon

Cio che distingue Magic Mouse dagli altri accessori della concorrenza è la qualità estrema con cui è stato progettato e i risultati che permette di raggiungere durante il suo utilizzo. A partire da un perfetto appoggio stabile e uno scivolamento sulla scrivania che vincerebbe contro qualunque mouse oggi disponibile in commercio.

In più presenta una comoda superficie Multi-Touch, grazie alla quale è possibile compiere azioni da subito intuitive, come ad esempio scorrere documenti o sfogliare pagine dei siti Internet. Altro punto di forza la batteria integrata ricaricabile, la cui autonomia è più che sufficiente per oltre un mese.

All’interno della confezione è disponibile anche un cavo da USB-C a Lightning, così da poterlo collegarlo agevolmente alla porta USB-C del computer.

Approfitta subito dell’offerta a tempo di Amazon per acquistare Apple Magic Mouse a soli 79 euro invece di 99,99 euro. Articolo venduto e spedito da amazon.it.

