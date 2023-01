Apple MagSafe Battery Pack, con lo sconto del 17% è da portare a casa

Il MagSafe Battery Pack, il dispositivo progettato per caricare in modalità wireless i modelli di iPhone in modo rapido e sicuro con MagSafe, aumentandone l’autonomia, adesso può essere tuo a metà prezzo, ovverosia a 99€. Questo grazie a una promozione su Amazon, con le spese di spedizione già incluse nel prezzo.

Il MagSafe Battery Pack, che include una funzione di gestione della carica per mantenere la batteria in condizioni ottimali quando rimane collegato all’alimentazione per periodi di tempo prolungati, è l’ideale da portare sempre con sé per non lasciare mai a secco di energia il proprio iPhone.

Apple MagSafe Battery Pack

Il MagSafe Battery Pack si aggancia in un attimo, è compatto e facile da usare, e ti permette di ricaricare al volo ovunque sei. I magneti si allineano alla perfezione e lo tengono saldamente unito al tuo iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13 o iPhone 13 Pro, per una ricarica wireless sicura e affidabile. Non c’è bisogno di accenderlo o spegnerlo: funziona in automatico, e non interferisce con portachiavi elettronici e carte di credito.

Per una ricarica ancora più veloce, puoi usare il MagSafe Battery Pack insieme a un alimentatore da 27W o superiore, come quelli in dotazione con i MacBook. E se colleghi un cavo Lightning, potrai usarlo come caricabatterie wireless e avere fino a 15W di potenza. Per rimuovere il MagSafe Battery Pack, tiralo delicatamente dal retro del dispositivo.

Il MagSafe Battery Pack fornisce una carica aggiuntiva al tuo iPhone in base al modello, alle impostazioni, all’utilizzo e alle condizioni ambientali dell’iPhone. Trova il tuo modello di iPhone di seguito per scoprire quanta carica aggiuntiva è in grado di fornire il MagSafe Battery Pack dopo averlo collegato all’iPhone per usarlo ovunque. Adesso puoi comprarlo a un prezzo super vantaggioso col 17% di sconto, dunque a metà prezzo a 99€ anziché a 119 euro.

