APPLE outlet: questo AirTag costa davvero una cifra RIDICOLA (33€)

Anche tu sei sempre in ansia di perdere il portafoglio, oppure la valigia in aereoporto e le chiavi di casa da qualche parte? Ma di che ti preoccupi? Abbiamo la soluzione per te, appena selezionato l’Apple AirTag a soli 33,99€, invece di 39,99€. Te lo porti a casa ad una miseria, corri subito su Amazon.

Questo AirTag è davvero incredibile, e soprattutto costa davvero una miseria oggi. Infatti, te lo porti a casa con uno sconto del 13%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Apple AirTag, traccia e trova le tue chiavi e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad

Questo AirTag è davvero incredibile che ti costa davvero una miseria. Oggi te lo porti a casa a pochissimo, dal colore bianco che si abbinerà perfettamente sia alle chiavi di casa e sia al tuo portafoglio.

Questo modello di Apple, ti permetterà di tenere sempre d’occhio e ritrova le tue cose nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari. AirTag si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPhone o all’iPad.

Per ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri e sarà tutto molto più facile. Poi, grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag, questo avverà solo con alcuni modelli di iPhone.

Corri adesso su Amazon se vuoi trovarlo ancora disponibile. Perché sta davvero andando a ruba dopo questo mega sconto shock. Oggi mega sconto del 13%, corri a prenderlo ora!

