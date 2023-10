Piccolo, sicuro e senza fili: con questo Power bank in OFFERTA il tuo Apple non sarà più scarico!

Avere il telefono scarico quando si è in giro è una vera rottura. Devi usarlo in modo centellinato, possibilmente in modalità Eco, per cercare di sfruttare appieno quella poca autonomia rimasta. Un po’ come quando la spia della benzina in auto segna rosso da tempo e abbiamo paura che si fermi. Se hai un iPhone, con questo AXNEB Power Bank da 5200mAh, 18W PD 3A, estremamente compatto e facilmente portatile, risolvi il problema! Oggi lo paghi molto meno grazie a un doppio sconto: 20% + coupon del 20% facilmente utilizzabile mettendo una semplice spunta prima del check-out. Il costo finale sarà di soli 14,37 euro!

AXNEB Power Bank per iPhone: le caratteristiche

AXNEB Power Bank è un mini caricabatterie portatile progettato appositamente per l’iPhone! Nessun cavo aggiuntivo: infatti, consente di collegare il telefono direttamente alla porta Compatibile con iPhone senza rimuovere la custodia del telefono (spessore <4,5 mm). Leggerissimo, non lo sentirai in tasca, borsa, zaino o marsupio, dato che pesa solo 135 grammi. Inoltre, ha delle dimensioni ridottissime. Il comodissimo Display LED mostra l’energia rimanente in percentuale, così come anche la tensione e l’intensità di corrente.

A differenza della maggior parte dei caricabatterie che hanno solo ingresso USB-C, 18W ha un ingresso e uscita USB-C, che si adattano perfettamente al tuo nuovo iPhone, iPad e tutti i dispositivi USB-C in arrivo. Molto veloce, può caricare il 75% della batteria in solo un’ora. Grazie alla funzione corrente adattiva, è in grado di adattare la forza della corrente in base al modelli, così ti eviterà danni da sovraccarico. Altre funzioni innovative: adotta chip intelligenti integrati che possono identificare intelligentemente il dispositivo. Ancora, è in grado di rilevare continuamente la corrente durante la ricarica, monitorare l’uscita corrente e la temperatura in tempo reale.

AXNEB Power Bank è un power bank sicuro e comodo. Che oggi lo paghi molto meno grazie a un doppio sconto: 20% + coupon del 20% facilmente utilizzabile mettendo una semplice spunta prima del check-out. Il costo finale sarà di soli 14,37 euro!

