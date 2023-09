Apple rilascia la serie Ultra 2 e SVENDE su Amazon l'Apple Watch Ultra (-21%)

Apple Watch Ultra 2 è prenotabile da pochi minuti su Amazon, che intanto però svende letteralmente il predecessore ovverosia l’Apple Watch Ultra. Questo fantastico wearable indistruttibile è ricco di funzioni e paragonabile a un prodotto professionale per chi monitora i propri allenamenti. Adesso è possibile acquistarlo su Amazon per la prima volta in sconto e al minimo storico, ovverosia a 799€ con lo sconto del 21%. Le spedizioni sono garantite dai servizi Amazon Prime.

L’indistruttibile Apple Watch Ultra scontato su Amazon

Apple Watch Ultra presenta un design diverso dai “soliti” modelli di smartwatch, a cominciare da una cassa in titanio aerospaziale da 49 mm, passando per il display piatto in zaffiro da 2.000 nit di luminosità massima, fino al nuovo pulsante Azione arancione, che come gli altri tasti fisici del device è stato pensato per essere utilizzato anche con i guanti. Inoltre può essere facilmente personalizzato per accedere al volo a un’ampia gamma di funzioni, fra cui Allenamenti, Compass Waypoints e Torna sui tuoi passi.

Apple Watch Ultra ha tre microfoni integrati che migliorano in modo significativo la qualità audio delle chiamate vocali, in qualsiasi condizione. Un algoritmo beam-forming adattativo usa i microfoni per rilevare la voce riducendo i suoni ambientali di sottofondo per una nitidezza straordinaria. In ambienti ventosi, Apple Watch Ultra utilizza algoritmi avanzati di riduzione del rumore del vento, compreso il machine learning, per offrire un audio chiaro e comprensibile per le chiamate.

Adesso è possibile acquistarlo su Amazon per la prima volta al minimo storico e con lo sconto del 21%, ovverosia a 799€. Le spedizioni di Apple Watch Ultra, rapide e gratuite, sono garantite dai servizi Amazon Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.