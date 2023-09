Apple Smart Keyboard, la tastiera che DEVI AVERE se hai un iPad a prezzo SHOCK

La Apple Smart Keyboard è un accessorio indispensabile per chi possiede un iPad di 9a generazione e desidera aumentare la produttività e la versatilità del dispositivo. Questa tastiera è progettata per essere completamente compatibile con questo modello e offre una serie di vantaggi che la rendono un’opzione di scelta eccellente per chi lavora o studia.

La tastiera è compatibile con le funzioni di iPadOS, il che significa che puoi utilizzare scorciatoie da tastiera e gestire le attività in modo più efficiente. Oggi può essere tua scontata del 20% su Amazon a sole 159€ con le spedizioni gratite via Prime.

Design sottile e compatto, super efficiente e in offerta

La tastiera è incredibilmente sottile e leggera, il che la rende perfetta per il trasporto e l’uso in mobilità. Puoi tenerla nella borsa insieme all’iPad senza aggiungere ingombro. La tastiera si connette magneticamente all’iPad in modo sicuro e senza bisogno di cavi o pairing Bluetooth. Basta collegarla e sei pronto a scrivere.

Quando non in uso, la tastiera funge anche da copertura protettiva per lo schermo dell’iPad, contribuendo a proteggerlo da graffi e danni. I tasti offrono un feedback tattile piacevole durante la digitazione, il che rende l’esperienza di scrittura molto simile a quella di una tastiera tradizionale.

La tastiera è disponibile con il layout italiano, quindi è perfettamente adatta per scrivere in italiano senza dover fare adattamenti. Grazie al connettore Smart Connector, la tastiera si alimenta direttamente dall’iPad, eliminando la necessità di ricaricarla separatamente.

Che tu stia scrivendo documenti, inviando e-mail o facendo ricerche online, l’Apple Smart Keyboard per iPad di 9a generazione è un accessorio che può migliorare notevolmente la tua esperienza con l’iPad. La sua combinazione di design sottile, tasti di alta qualità e facilità d’uso la rende una scelta eccellente per chiunque desideri una tastiera affidabile e conveniente per il proprio iPad. Oggi può essere tua scontata del 20% su Amazon a sole 159€ con le spedizioni gratite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.