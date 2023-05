Apple SVENDE iPhone 14: non puoi non averlo ad una cifra così BASSA

Se anche tu hai sempre sognato di avere tutto per te un iPhone Apple nuovo e non usato, allora devi per forza segnalarti questo scontatissimo del giorno. Oggi, puoi portarti a casa questo iPhone 14, rosso, a soli 799€, invece di 1029€. Corri immediatamente su Amazon, se vuoi trovarlo ancora disponibile e scontato.

Il prezzo è davvero ridicolo, non è uno scherzo. Ma basso così non si era forse mai visto prima su Amazon. Te lo puoi portare a casa con lo sconto del 22%. Non ti resta che correre adesso su Amazon, aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

iPhone 14 rosso, display Super Retina XDR da 6,1″, 20 ore di riproduzione video

La bomba del giorno è proprio questo iPhone 14 dal colore rosso, con tanto di capacità di memoria di 256GB. Perfetto per essere utilizzato per questioni lavorative e per svago. Ti garantisce una batteria di lunga durata.

Questo modello di Apple, è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″. Ma non solo, anche di una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di riproduzione video, quindi è davvero una bomba.

Composto da Ceramic Shield e anche super resistente all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore. Dotato anche di un chip A15 Bionic con GPU 5-core per ottenere sempre prestazioni fulminee. Dispone anche di un sistema di fotocamere super evoluto per ottenere sempre scatti più belli con ogni tipo di luce.

Il prezzo di oggi è davvero minuscolo, per questo tutti gli utenti lo stanno cercando su Amazon. Non si era mai visto uno sconto simile, prima d’ora. Ne restano ancora pochissimi pezzi disponibili.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.