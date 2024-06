Apple SVENDE TUTTO: le offerte TOP su Amazon

Oggi su Amazon trovi una svendita folle su tantissimi prodotti Apple! Hai l’imbarazzo della scelta tra smartphone, auricolari e tablet a prezzi stracciati grazie a sconti davvero straordinari. Approfitta il prima possibile delle promozioni, sono a tempo limitatissimo!

Le migliori offerte Apple del giorno su Amazon

Abbiamo selezionato per te le migliori offerta del giorno di Amazon sui prodotti Apple. Ce n’è per tutti i gusti, ma fai in fretta: gli articoli stanno letterlamente andando a ruba!

Apple 2022 iPad

Apple 2022 iPad ha un incredibile display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone che offre immagini straordinarie. Oggi è disponibile a soli 379 euro con uno sconto del 14%.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo hanno una taglia unica e sono comodi da indossare tutto il giorno. Oggi sono disponibili a soli 99 euro con uno sconto del 34%.

Apple iPhone 15 (128 GB)

Apple iPhone 15 (128 GB) è dotato di Dynamic Island che ti mostra notifiche e attività in tempo reale, così non ti perdi nulla. Oggi è disponibile a soli 779 euro con uno sconto del 20%.

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023)

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) ha tutto l’essenziale per motivarti a stare in forma, restare in contatto, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. Oggi è disponibile a soli 239 euro con uno sconto del 17%.

Apple iPhone 15 Pro (256 GB)

Apple iPhone 15 Pro (256 GB) ha un display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion spinge il refresh rate fino a 120Hz. Oggi è disponibile a soli 1.179 euro con uno sconto del 14%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.