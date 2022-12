Apple TV 4K, eBay te l serve con dolcezza: dai una svolta alla vita, comprala adesso

Dotata di tvOS, il potente e intuitivo sistema operativo per il salotto di casa, e del popolare telecomando Siri Remote, Apple TV 4K rende semplice per gli utenti scoprire e godersi i propri contenuti preferiti. Grazie alla perfetta integrazione con gli altri dispositivi e servizi Apple, trasforma magicamente il salotto in base alle esigenze dell’intera famiglia, e al tempo stesso funziona come hub intelligente per la domotica.