Apple TV 4K, su Amazon il prezzo è quello giusto: comprala oggi, ti svolterà la vita

Per il resto abbiamo la presenza di Siri, che su Apple TV è stata completamente riprogettata ed è quindi ora in grado di riconoscere, in modo che ciascun elemento della famiglia possa accedere facilmente a film, spettacoli, musica, giochi e app e riprendere da dove si era interrotto. Se l’utente usaper chiedere “Cosa posso guardare?”, riceverà consigli personalizzati. Insomma, un bel gioiellino che oggi può essere tuo a soli 149€ con le spedizioni gratis via