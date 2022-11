Apple TV e Apple Music gratis per tre mesi con Xbox Game Pass Ultimate

Il Game Pass è il servizio di punta di casa Microsoft per quel che riguarda il gaming, la vera punta di diamante che riesce ad attirare a sé anche quei videogiocatori da sempre fedeli a Sony e alla sua PlayStation. Ed è un servizio in costante evoluzione, come testimoniano le ultime notizie. Microsoft ha infatti annunciato di aver deciso di regalare tre mesi di Apple TV e Apple Music agli abbonati di Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass: come richiedere Apple TV e Apple Music

Il gigante di Redmond ha dato il via alla nuova proposta concedendo la possibilità a tantissimi utenti di accedere gratis per tre mesi all’intero catalogo di film e serie di Apple TV+ e aglo oltre cento milioni di brani musicali di Apple Music.

Per attivare i servizi gli abbonati al servizio Microsoft devono richiedere la prova gratuita entro il 31 marzo 2023 tramite la Galleria dei Vantaggi (o Perk) sulla propria console Xbox, oppure dall’app Xbox su PC Windows 10/11 o da quella per sistemi mobile iOS e Android di Xbox Game Pass nel caso decidessero di farlo via mobile.

Una volta fatto la richiesta, gli utenti avranno accesso alle schermate online di Apple TV+ e Apple Music per attivare il nuovo abbonamento con una prova gratuita di tre mesi. Al termine del periodo di prova, infine potranno decidere se proseguire a pagamento oppure fermarsi lì.

