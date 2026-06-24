Apple vuole esagerare: nel 2027 più di 20 prodotti innovativi (alcuni sono impensabili)

Le indiscrezioni parlano di oltre venti nuovi prodotti e aggiornamenti importanti, distribuiti su quasi tutto l’ecosistema dell’azienda, dagli iPhone ai dispositivi per la casa intelligente.

Non si tratterebbe di semplici miglioramenti incrementali, ma di una vera trasformazione strategica che coinvolge hardware, software e intelligenza artificiale.

iPhone: rivoluzione del design e arrivo del pieghevole

Il cambiamento più evidente riguarda la gamma iPhone. Apple starebbe preparando una nuova struttura di lancio e una revisione profonda del design. Al centro del progetto ci sarebbe il primo iPhone pieghevole della storia del brand, con doppio display e utilizzo ibrido tra smartphone e dispositivo multitasking.

Accanto a questo, si prevede l’evoluzione della linea Pro e Air, insieme a un modello speciale caratterizzato da un design quasi completamente privo di cornici, pensato come edizione celebrativa.

Anche il settore computer sarà coinvolto in modo significativo. Sono attesi nuovi MacBook Pro e MacBook Air con chip di nuova generazione, oltre ad aggiornamenti per Mac mini, iMac e Mac Studio.

Tra le ipotesi più interessanti figura un portatile completamente ridisegnato, che potrebbe introdurre display di nuova generazione e interazione touch, segnando un cambio di paradigma per la linea Mac. Anche gli iPad riceveranno aggiornamenti con hardware più potente e maggiore integrazione con funzioni intelligenti.

Smart home: Apple punta al centro della casa connessa

La strategia di espansione riguarda anche la smart home. È in sviluppo un dispositivo con schermo integrato pensato per diventare il centro di controllo dell’intero ecosistema domestico.

Parallelamente, arriveranno aggiornamenti per HomePod, Apple TV e altri prodotti audio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Apple in un mercato sempre più competitivo.

Grande attenzione è rivolta ai dispositivi indossabili. Apple Watch continuerà a evolversi con chip più efficienti e nuove funzioni basate su AI. Ma le vere novità potrebbero arrivare da prodotti completamente nuovi.

Tra questi si parla di auricolari avanzati capaci di analizzare il contesto circostante e offrire informazioni in tempo reale, oltre a dispositivi futuri progettati per un’interazione continua con l’intelligenza artificiale.

Uno dei progetti più discussi riguarda gli occhiali intelligenti, previsti per la seconda metà del 2027. Il dispositivo dovrebbe integrare fotocamere e funzioni di analisi ambientale, entrando in concorrenza diretta con soluzioni già presenti sul mercato.

Un ecosistema in espansione senza precedenti

Nel complesso, la strategia che emerge è quella di un’espansione massiccia e coordinata. Se confermata, rappresenterebbe la più grande trasformazione mai vista per Apple, con un ecosistema sempre più integrato tra hardware, servizi e intelligenza artificiale.