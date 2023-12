APPLE WATCH SE 2: ecco il prezzo stracciato di Amazon

Spesso e volentieri, soprattutto quando ci alleniamo fuori casa, sentiamo la necessità di tenere monitorati i nostri parametri vitali. Ecco che in tal senso gli smartwatch assolvono senza problemi a questa necessità, oltre a permetterci di gestire completamente le notifiche del nostro smartphone quando abbiamo le mani occupate o quando stiamo semplicemente correndo. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti Apple Watch SE 2 in offerta all’incredibile prezzo di soli 249 euro, con un ottimo 22% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine da Amazon.

Apple Watch SE 2: il miglior smartphone di sempre

Tra i punti salienti alla base dello smartwatch di Apple troviamo la totale compatibilità con il fitness: hai infatti accesso a una miriade di allenamenti diversi, che ti permetteranno di verificare nel corso della settimana e rimanere perfettamente tonico.

Apple Watch SE 2 presenta dei particolari sensori in corrispondenza della sua parte posteriore che ti permettono di monitorare la frequenza cardiaca, senza perdere nemmeno un battito: lo smartwatch ti invia addirittura delle vere e proprie notifiche di segnalazione nel caso in cui vengano registrate particolari aritmie, in un senso e nell’altro.

Hai perfino la possibilità di monitorare la qualità del tuo sonno grazie alla presenza dell’app Sonno, che ti fornirà delle informazioni precise e accurate a riguardo. Il nuovo sistema operativo watch OS 10 è davvero strabiliante e al passo coi tempi, dandoti una miriade di informazioni a colpo d’occhio grazie ai numerosi widget presenti in corrispondenza della schermata principale.

In questo caso parliamo di una cassa in alluminio da ben 44 millimetri, che ti permetterà di tenere tutto sotto controllo senza affaticare la tua vista. All’interno di esso trovi uno splendido display Retina, che presenta una luminosità da ben 1000 nit che ti permette di visualizzarlo anche in condizioni di estrema luminosità. Apple Watch SE 2 è anche in grado di rilevare automaticamente possibili incidenti in auto che subisci, chiamando in automatico i soccorsi.

In definitiva a poco più di 240 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartwatch attualmente presenti sul mercato, con il quale potrai allenarti al meglio delle tue possibilità e gestire comodamente le tue notifiche: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Apple Watch SE 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.