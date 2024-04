Apple Watch SE 2023 in offerta a 249€ su Amazon: è da prendere subito

È il momento di prendere Apple Watch SE 2023. Lo smartwatch di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 249 euro grazie a una nuova offerta Amazon disponibile oggi, che taglia in modo netto il prezzo della versione GPS da 40 mm. Da notare, inoltre, che è possibile acquistare, a prezzo scontato, anche la versione da 44 mm, ora disponibile a 279 euro. Lo sconto è valido per diverse colorazioni. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Apple Watch SE 2023 in offerta su Amazon: è un best buy

Con Apple Watch SE 2023 è possibile acquistare lo smartwatch giusto da abbinare al proprio iPhone. Il rapporto qualità/prezzo di questo modello è, infatti, al top del mercato, risultando una scelta molto più conveniente rispetto ai modelli della Series 9, in particolare per chi è alla ricerca del suo primo Apple Watch. Il Watch SE 2023 è perfettamente integrato con l’ecosistema di Apple ed ha tutte le carte in regola per essere considerato come un best buy.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Apple Watch SE 2023 al prezzo scontato di 249 euro per al versione GPS da 40 mm. In alternativa, c’è la versione da 44 mm che ora costa 279 euro. Entrambe le versioni, proposte in diverse colorazioni, sono vendute e spedite da Amazon. Per scegliere la versione da comprare e completare l’acquisto basta seguire il link qui di sotto.

