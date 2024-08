Apple Watch SE a un prezzo SHOCK (-21%) solo per poco

In ambito dispositivi tech i prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo sono indubbiamente a marchio Apple, specie per quanto riguarda prodotti smartwatch, tablet e laptop. Grazie a uno sconto del 21%, per pochissimo, puoi acquistarlo a soli 229,00€ invece di 289,00€, ottenendo così un dispositivo versatile e ricco di funzionalità. Questo Apple Watch è progettato per motivarti a mantenere uno stile di vita attivo, restare sempre in contatto e monitorare la tua salute, il tutto con una semplicità d’uso che solo Apple sa offrire. Con watchOS 10, hai a disposizione una raccolta smart e app ridisegnate che ti forniscono informazioni utili a colpo d’occhio. Ideale se se un tipo dinamico e fit!

Apple Watch SE di seconda generazione: il tuo alleato tech preferito

Inoltre, l’Apple Watch SE ti avvisa se rileva un battito cardiaco irregolare, troppo alto o troppo basso, offrendoti un monitoraggio della salute accurato e sempre a portata di mano. La compatibilità con altri dispositivi Apple è impeccabile: puoi sbloccare automaticamente il tuo Mac, pagare con Apple Pay e trovare facilmente i tuoi dispositivi grazie alla perfetta integrazione con l’ecosistema Apple. Stiloso e resistente all’acqua fino a 50 metri, l’Apple Watch SE è disponibile in tre colori, con un retro della cassa in tinta, realizzato con un processo a basso impatto ambientale. La possibilità di personalizzare i cinturini e i quadranti ti permette di adattare il tuo Apple Watch al tuo stile e al tuo umore, rendendolo un accessorio perfetto per ogni occasione.

Come compagno di fitness, l’Apple Watch SE è imbattibile: l’app Allenamento ti segue in tantissimi sport, fornendo parametri evoluti per migliorare le tue performance. E con 3 mesi gratis di Apple Fitness+, hai tutto ciò che ti serve per allenarti ovunque. Acquista subito l’Apple Watch SE in sconto del 21%, solamente per pochissimo ancora in super promo! Fatti un bel regalo di ferragosto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.